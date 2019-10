Rein Lang. FOTO: Sander Ilvest

Rein Lang ja Väino Koorberg võtsid Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses» vaatluse alla lahvatanud listeeriabakteri skandaali.

14. oktoobri saade «Olukorrast ajakirjanduses». Saate põhiosas vaidlesid Lang ja Koorberg Eesti Posti ja ajalehte kodukande üle, alates 27. minutist tuleb jutuks kalaskandaal. Kuula saadet järele siin!

«Olen üritanud end võtta lihtsaks inimeseks, kes vaatab telekat, aga mina ei saa tõesti enam mitte millestki aru. Meil on tehas, mis toodab kalatooteid, mida riigile kuuluv amet, mis peab vastutama selle eest, et kõik, mida me sisse sööme, on tervislik ja ohutu, mida see [amet] süüdistab selles, et selle toodetes on liiga palju baktereid, mis võivad põhjustada terviserikkeid surmani välja. Ja see tehas toodab edasi! Iga jumala päev!» kirjeldas Lang segadust M.V. Wooli tehase ja listeeriabakteri ümber.

«Tehas ütleb, et meie tootmine on puhas, meie tooted mahuvad Euroopa Liidu nõuete määradesse ja keegi lihtsalt ajab hämajuttu. See tsirkus on kestnud kolm nädalat ja selgust ei tule. Küsin sinult, Väino, mida sina nüüd inimesena teed, kas sa sööd neid kalatükke?»

Väino Koorberg vastas, et tema on söönud küll, aga ei tea, kas need olid M. W. Vooli tooted. Samuti on ta kuulnud väiteid, et kalatooteid süües tulebki olla ettevaatlik. Koorberg lisas: «Oli kahetsusväärne kuulda ministri suust, et tema ei tea, kas talle sisuliselt alluv veterinaaramet, kes on Euroopa Liidu poolt määratud meie toiduohutuse eest seisma, ega nad ikkagi midagi ei tea, et minge nende vastu kohtusse.»

«Küll me siis vaatame, küll kohus otsustab, kummal oli õigus. Kui asi puudutab toitu, siis võib öelda, et ajakirjandus kütab hüsteeriat olukorras, kus on põhjust hüsteeriat kütta.» Ta jätkas, et nii ajakirjandus kui veterinaaramet praegu seisavad tavainimese eest, PR-gurud aga võistlevad, kes suudavad oma sõnumiga peale jääda.

«Minu meelest on see asi juba ammu aetud poliitiliseks ja kasutatakse selleks, et kellelegi pasunasse sõita. Mina vaatan selle pilguga, et juhul kui Eestis ongi kusagil ohtlik toit riiulis, mida inimene saab võtta, kassas maksta ja õhtul ära süüa ja ta saab sealt mingisuguse bakteri, mille tulemusena ta ära sureb, siis kes selle nälja eest vastutab,» küsis Lang.