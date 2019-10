Enne galaõhtut arutasime lavastaja Ain Mäeotsaga, kas kõnealustes klippides kujutatud fiktsioonid vajaksid lisaks õhtujuhtide sissejuhatusele rõhutatult lisaselgitusi, et tegu on väljamõeldisega. Siiski tundus kõigile, et see on nii ilmne, et tarvidus puudub. Aivar Põldvee kirjutis aga näitab, et ilmselt siiski eksisime ja oleks pidanud lisama hoiatavad subtiitrid, et tegu on belletristika, mitte dokumentalistikaga.