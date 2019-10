Ärge tulistage Zelenskõid, kes on valmis asetama rahu eest võitlemise altarile oma maine ja presidendiameti. Ta mängib niigi, kuis oskab, mängib partiid, mille on ette andnud Berliin ja Pariis, kirjutab kolumnist Andrei Kuzitškin.

Sündmused Kiievis on taas pälvinud arvukate ekspertide ja politoloogide teravdatud tähelepanu. Nõndanimetatud Steinmeieri valemile heakskiidu andmine tekitas Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi vastu suunatud võimsa kriitikalaine. Tänaseks on jõudnud juba kaheksa oblasti ja mitme linna volikogud vastu võtta deklaratsioonid, milles süüdistatakse Ukraina uusi võime kapituleerumises.

Ukraina, Venemaa ja Eesti poliitikud, kes asuvad Putini suhtes leppimatul positsioonil, on samuti hinnanud «valemiga» soostumist järeleandmiseks Venemaale. Võib-olla ei ole see teema Postimehe lugejatele kuigi huvipakkuv. Siis tuleks öelda, et sündmuste arengul Ukrainas võivad olla otsesed tagajärjed ka Eestile. Kohe selgitan, mida ma täpsemalt silmas pean.