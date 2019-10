Täiskasvanud on loonud nõiaringi, kus me justkui ootame noortelt aktiivsust ja panust avaliku arvamuse kujundamisse, aga niipea kui mõni noor võtab kokku selle julguse, et midagi öelda, saab ta valusalt vastu näppe. Ja kliimadebatt on selle ehedaks näiteks, kirjutab Põlvamaal tegutseva meediahuvilisi noori koondava MTÜ Meediasüsti juhendaja Kristina Masen.