Pole mingi uudis, et meie tsivilisatsioon on hukukursil. Kuhugi mujale pole meil oma Maalt ka minna. Akadeemik Ene Ergma ütles juba kümmekond aastat tagasi, et Maa jääb inimkonna kalmistuks, ja akadeemikuid kui tipptarku tuleb uskuda.