Tellijale

Et eestikeelsete telekanalite niigi tillukesest nimekirjast tõmmati üks üsna kobe maha? Et ajakirjanikud, kes tegid oma tööd hästi, visatakse tänavale? Et eestlastel on nii vähe oma telekanaleid, samas kui igale Venemaa elanikule, kus ta ka ei asuks, on garanteeritud 21 rahvuskanali vaba vastuvõtt (20 föderaalkanalit pluss üks regionaalne)? Et Venemaa väikelinnal, kus elab 12 tuhat inimest, on oma telekanal, mis toodab kogunisti emakeelseid lastesaateid, aga Euroopa kultuuripealinnal ei ole?