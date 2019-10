Kesklinnas ootab märulipolitsei veekahurite ja pisaragaasiga. Gaasimaskid ette ja kaamera kotti! Tundub, et kohe tuleb politsei eest jooksma hakata. Ühel hetkel hakkab kogu see must mass sprintima. Keegi karjub, et Hiina tankid tulevad. Seda pole vaja teist korda öelda. Hirm levib nagu kulutuli, kirjutab Hongkongi Ülikooli (HKU) üliõpilane Teele Rebane.