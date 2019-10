19. septembril võttis Euroopa Parlament vastu otsuse «Euroopa mälestamise tähtsus Euroopa tuleviku jaoks». See oli kui kivi, mis heideti Venemaa propaganda hägusesse sohu. Soo hakkas mullitama ja pinnale purskusid valede mürkgaasivihud, mis pidid kihvtitama tõe ja ajaloomälu, kirjutab kolumnist Andrei Kuzitškin.

Suurt erutust tekitasid Venemaal samuti Eesti välisministri Urmas Reinsalu sõnad, et «75 aasta eest mitte ei vabastatud Tallinnat, vaid selle okupeerisid Nõukogude väed». Peaaegu kõik Venemaa ametlikud väljaanded pidasid vajalikuks Urmas Reinsalu sõnu kommenteerida ja nimetada tema seisukohta hereetiliseks ja nörritavaks. Kõige teravama reaktsiooni pälvisid okupatsioonist kõnelevad sõnad Venemaa nõndanimetatud patriootlikes väljaannetes. Näiteks kurikuulus portaal Tsar-grad avaldas Aleksandr Pokvrovski artikli «Eesti VM on nördinud, et nende maa vabastas Punaarmee».