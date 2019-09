Kõik oleks justkui parimas keelelises korras, eks? Aga samas midagi ei klapi - ühendus logiseb ja süüdi on sõnad, millele enamasti vähe tähelepanu jagub. Sidesõnad on tihti lause lühimad ning peaaegu märkamatud, kui neid õigesti kasutatakse. Kui aga nende väikeste sõnadega eksida, võib tekst muutuda raskesti arusaadavaks. Ühtäkki tuleb välja, et seosed on tekstis sama olulised kui segu müüriladumisel. Seoseid võib tähistada sõnadega, aga seosed võivad olla ka mõttelised ja arusaadavad loogikat kasutades.