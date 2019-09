New Yorgis alanud ÜRO Peaassamblee 74 istungjärgu kõrgeima taseme poliitilistes debattides esineb 27 septembril Venemaa välisminister Sergei Lavrov. Vene osapool on juba teatanud, et astub nagu muistegi resoluutselt vastu «natsismi heroiseerimisele Euroopas». Olukorra topeltiroonia seisneb selles, et kui otsustada kõigi fašismi entsüklopeediliste põhitunnuste järgi, siis Lavrov esindabki just seda tüüpi riiki. Ja et Eesti poolt võiks talle tõhusalt assisteerida tandem koosseisus Dimitri Klenski ja Vilja Kiisler.