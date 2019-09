Paraku. Kiirelt jagunesid lõbusad saatusekaaslased eri leeridesse. Pole vast vaja täpsustada, kuidas. Detsibellid kerkisid, näod tõmbusid pingesse. Õhus oli tunda lähenevat äikest. Kui paljud koosviibimised on viimasel ajal saanud rikutud üksnes põhjusel, et kaotad valvsuse ning n-ö lased poliitikud lauda!

Meil õnneks päris tatipritsimiseks ei läinud. Võib-olla just sellepärast, et sekkus ralli. Kümmekond meest olid ühtäkki ninapidi oma nutimasinas ja jälgisid ainiti seda, kuidas läheb meie Otil Saksamaa teedel.

Mina mitte. Küllap tuleb seda tänapäeva Eestis mõõdukaks puudeks diagnoosida, aga ma pole rallisõber. Tähendab, muidugi ma tean, kes on Ott Tänak ja millises meeskonnas ta sõidab. Ning teeb mullegi rõõmu, et sel sitkel mehel on endiselt võimalik tulla maailmameistriks. Ent see on ka kõik.