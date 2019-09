Eesti Post, Omniva auto. FOTO: Arvo Meeks /

Kui olukord postiteenuste turul muutumatuks jääb, ei jõua kojukannet kunstlikult elus hoida ei postiettevõtted ega ka lehekirjastused, kirjutab Eesti Posti juhatuse esimees Ansi Arumeel vastuseks Patrik Hytöneni päevakommentaarile.

Patrik Hytönen kirjutas: «Üsna tavaline on, et kui tehakse midagi Soomes, siis mõne aja pärast tuleb see ka Eestisse. Tõenäoliselt juhtub sama ka postiteenustega.»

Postiteenuste puhul oleme samasse olukorda jõudnud oma põhjanaabritest varem. Eestis on need mured juba käes.

Erinevalt Eestist on Soomes jõutud postituru olukorra leevendamiseks astuda juba mitmeid samme – postiseadus on kaasajastatud, nõudeid postiteenusele on muudetud vastamaks inimeste reaalsetele vajadustele ning postiteenuse hind vastab teenuse osutamise kuludele.

Olukorra teeb keerulisemaks ka asjaolu, et jõuline üleminek digikanalitele nii infovahetuses kui asjaajamises on Eestis juba aset leidnud. Seetõttu oleme meie juba paar aastat olnud olukorras, kuhu Soome on alles jõudmas.

Ometi pole Eestis kojukanne välja surnud, vaid kestab ja toimib vastavalt kokkulepetele. Kui aga olukord postiteenuste turul muutumatuks jääb, siis ei jõua kojukannet kunstlikult elus hoida ei postiettevõtted ega ka lehekirjastused. Selleks, et kojukanne ka 2030. aastal Eestis elujõulisena toimiks, peame olema valmis kaasaegsemateks lahendusteks.