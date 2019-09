ahendus on olemas, otsitakse probleemi, on hetkeseis valitsuse pensionireformiga. Tõsi, leitud probleeme on palju, aga need pole need, millest rääkida tahetaks. Sest need tekitas lahendus ise - hunnik sõnnikut, mille üks partei tuppa kallas. Kallaja ise on väga rahul, ent adekvaatseid põhjendusi sellele teole pole ja ametnike kogu vaev läheb sellele, et kahjud mustusest ja haisust oleksid väiksemad.