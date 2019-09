Eesti jalgpallikoondise tulemused on kehvad, sest alates 2018. aasta septembrist peetud üheteistkümnest võistlusmängust on kirjas üks võit, üks viik ja üheksa kaotust, väravate vahe 6:28. Kuigi üheksast kaotusest on viis olnud üheväravalised, ei saa halba saldot kanda juhuse arvele, sest tippspordis kehtib põhimõte, et õnn tuleb välja teenida.