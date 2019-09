Riigikontrolli sedastused, et eesti keelt õpetatakse täiskasvanutele kehvapoolselt ja keelt õppida soovijaid on rohkem kui võimalusi õpet pakkuda, erutasid eriliselt Keskerakonna juhte. Näiteks nende Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom andis teada, et nüüd on tal palju hõlpsam veenda Euroopa Liitu, et vene koolide üleviimine eesti õppekeelele on võimatu. «Kui me ei suuda täiskasvanuid õpetada, mis siis veel lastest rääkida!» õhkas Yana Toom pateetiliselt.