On palju räägitud, et riigivalitsemine ja otsuste tegemine Eestis peaks olema teadmistepõhine. Ka õigusteadus on teadus ja õigusteadmised on erialateadmised, kirjutab advokatuuri aseesimees Imbi Jürgen.



Viimase paari nädala jooksul on Eesti meedias avaldatud arvamusi ja uudislugusid, milles taunitakse vabariigi presidendi kantselei poolt õigusekspertiisi tellimist advokaadibüroost või seatakse sellise toimimisviisi otstarbekus kahtluse alla. Aga ka juba pikema aja vältel on meedia pinnal märgatav üldine negatiivne suhtumine õigusteenuse tellimisse riigi või kohaliku omavalitsuse poolt. Seejuures peetakse sageli skandaalseks õigusnõustajatele makstud teenustasu suurust ja antakse mõista, et õigusteenuse tellimisega on meie kõigi raha raisatud. Pean sellist lähenemist sügavalt ebaõigeks. Parimate ekspertide kaasamine tähtsates küsimustes peaks Eesti riigis olema norm, mitte avalikult taunitav tegevus.