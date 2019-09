Ka Fontese värske palgauuringu põhjal saame öelda, et palgad on tõusnud. Meid huvitavad tegelikult nii tõusud kui ka muutused. Viimased arvutatakse nende töötajate töötasult, kes tegid kahel järjestikusel aastal sama tööd. See näitab tööandjale, kui palju on ühe või teise töö tegemine läinud aasta jooksul kallimaks. Ehk roll on sama, vastutus samuti, võibolla on lisandunud mõni lisakohustus, kuid töö keerukus ei ole selle tulemusena oluliselt muutunud. Palgamuutuste arvestusgrupis on nii nende töötajate palgaandmed, kelle palk tõusis, kui ka nende omad, kelle palk püsis samal tasemel või langes.