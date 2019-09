Mitte keegi ei tohiks rikkuda seadust ja rikastuda ebaausal teel. Ometi loeme iga päev, et siin-seal on sahkerdatud, skeemitatud, kõrvale kanditud, omastatud ja lausa kaubanduskeskusest midagi pihta pandud, kirjutab kolumnist Ivan Makarov.

See viimane ajab eriti vihale, sest mida väiksem vargus, seda suurem nördimus: et milline jultumus! Mõni aasta tagasi pandi ühest Pärnu poest paar õllepudelit pihta ja seda teinud taat pandi kaheks kuuks kinni. Mehel lihtsalt ei olnud tuttavat neeruarsti, et õigusemõistmisest pääseda. Haisid säästva süsteemi silmis oli ta patuoinast prügikala.

Meil on kujunenud omapärane õiglustunne: omaaegne Eesti Panga president, kes kümne miljoni dollari kadumise eest vastutust ei kanna, loeb meile moraali ja on oma tütre, «populaarseima» erakonna pea kael. Inimestele paistavadki meeldivat need, kel jääb õigust ülegi. «Rohkem künismi, inimestele see meeldib!» ütles suur kombinaator Ostap Bender, kes kasseeris isegi miilitsatelt raha mäest alla orgu vaatamise eest.