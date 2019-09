Natuke on selles metafoorsust, sest seda nii-öelda realiseerides ehk sõna-sõnalt võttes ei taba selle täit tähendust. Sest miks peaks tänapäeval suure raha teenimiseks tingimata sadulasse ronima? Varastama selleks Tondi maneežist hobuse? Isegi hipodroomil ei saa Eestis enam raha teenida. Kui põhjuseks on rikkaks saamise tempo, siis on tuul, välk, mõte jne kiiremad kui hobune, lennukist ja raketist rääkimata.