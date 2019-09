Pensionisüsteemi muutmise eest võitleva ettevõtja Kristjan Järvani sõnul pole pensioni II sammas näidanud, et ta kuidagigi elu Eestis paremaks teeks. Samuti pole ratsionaalset põhjust loota, et see tulevikus muutub, kirjutab Järvan vastulauses ajakirjanik Tõnis Ojale .

See on vale. Rahandusministeerium on korduvalt toonud välja, et enamik fonde on vabatahtlikult investeerinud aktsiatesse lubatust oluliselt vähem, viimastel aastatel ligikaudu 33 protsenti.