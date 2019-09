See, et Briti parlament Boris Johnsoni käe all kaose poole tüürib, ei tohiks olla eriline üllatus. Päris ta ju oma eelkäijalt Theresa Maylt Põhja-Iiri DUPi najal napilt püsiva enamusvalitsuse, mis on Brexiti küsimuses sügavalt lõhestatud.