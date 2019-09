Alles äsja saatis selle kirjutise mulle New Yorgist tunnustatud kirjanik Alexander Genis, kes mõne aja eest esines säravalt Tallinna Dovlatovi päevadel. Ta ei teadnud, et see uudis on siin juba teada, ja soovis mulle rõõmu valmistada. Varem on ta mulle mitmel korral sõnanud: „Kui aus olla, siis olen hämmeldunud, et minu raamatuid on tõlgitud eesti keelde ja isegi lülitatud kooliprogrammi, just nagu oleks eestlastel oma muresid ja ka oma kirjanikke ja kirjandust vähe …“ Ma vastasin, et tal on Eestis isegi oma fänniklubi ja et Eesti lugejate huvi vene ja muu maailma kirjanduse vastu ei ole viimasel ajal sugugi vähenenud.