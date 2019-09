Kass peab püüdma hiiri ja politseijuht pätte, kapten peab suutma laeva juhtida ka tormis ning korstnapühkija peab puhastama ja parandama korstna. Viimase suhtes on käesolev suvi pakkunud palju üllatusi. Üks korstnapühkija rääkis, et tema kvalifikatsioon on liiga kõrge ja aeg liiga väärtuslik, et pühendada seda minu korstnale. Teine istus korstna otsa ja hakkas lugema Juhan Liivi luulet, kolmas suundus tegema pakkumist, millest selgub tõenäoliselt, et pean kinni maksma tema pere Kanaari puhkuse ja firma jõulupeo. Ma paneks ka ise need kümme kivi seguga kinni, aga katuse kalle on liiga karm, ei tahaks alla kukkuda.