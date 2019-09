Kui kärpekrokodill majanduskriisi ajal eelarvepositsiooni parandas, tõstsid juristid riiulist lauale põhiseaduse ja selle kommenteeritud väljaande. Nii anti riigikohtule võimalus leida, et osale kohtunikele väiksema pensioni maksmine on põhiseadusega vastuolus. Riigikontrolli ametnike (eri)pensioni ümberarvestamise vaidluses kohus endiste riigikontrolöridega ei nõustunud. Politsei eripensionite asjas langes kohtu kaal jällegi politseinike kasuks. See jada ilmestab, kuivõrd keerukas ja mitmetahuline on põhiseaduse rakendamine pensionireformide vaatenurgast.

Praeguse valitsuse reformikava detailid pole praegu avalikkusele teada, mistõttu ei saa selle põhiseaduslikkuse kohta teha lõplikke järeldusi. Küll aga on õige aeg mõtisklemiseks selle üle, mis on plaanitust juba teada. See on fakt, et plaani järgi ühel või teisel viisil teise samba olemus muutub. Kui kriitiline hulk inimesi peaks oma raha välja võtma, oleks silmakirjalik väita, et teist sammast ei lammutata. See tähendaks, et inimesed, kes on süsteemiga vabatahtlikult või seaduse sunniga liitunud, ei saa seal enam senistel alustel jätkata. Kindlust selles, et muudatustele ei järgne pangajooks, pole.