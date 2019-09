Priit Pullerits FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Milline filigraanne operaatoritöö! Kui Eesti jalgpallikoondise peatreeneri kohusetäitja Karel Voolaid andis suvel esimese püstijalaintervjuu ETV spordisaatele, ilutsesid kolmeminutilises lõigus vähemalt pool aega taamal täpselt kaadrisse sätitud LHV ja Rimi logo. Te vaid jälgige kaameramehe tööd, kui osavalt ta logod Voolaiu ja ajakirjanik Kristjan Kalkuni vahele või ekraani paremasse ülanurka, tähelepanu köitva ETV kirja kõrvale püüdis. Meisterlik sooritus!

LHV on Eesti Jalgpalli Liidu peatoetaja ja Rimi on suurtoetaja. Aga mis rollis on Eesti Rahvusringhääling?

ERR, seaduse järgi sõltumatu, on järelikult jalgpalli liidu toetaja. Mis tekitab jällegi loogilise küsimuse, kuidas saab ta olla sõltumatu, kui demonstreerib nii avalikult oma poolehoidu spordialaliidule, mis andis kaks aastat tagasi jalgpalli näitamiseks 950 000 eurot, mille vilju saab ekraanil näha veel vähemalt kaks aastat.

ETV ekraanilt spordisaadetes vastu vaatav otsatu, lausa mõõdutundetu jalgpallilembus on ligi miljonisüsti laineharjal muutunud juba naeruväärseks. Kõik need tüütult pikad otselülitused kohaliku liiga mängudele, heietused enne Eesti naiskonna 0:7 sauna Hollandi naiskonnalt ja selle järel (veel üleeilegi), alaealise osalusel toodetud teleklipp veenmaks televaatajaid, et küll on Eesti meistrivõistlused põnevad jne, püüavad meeleheitlikult luua pettekujutelma, justkui läheks meil siin igal õhtul vastamisi Bayern ja Liverpool.

Head kolleegid ERRis ja ETV sporditoimetuses, naaske palun sõltumatuse juurde.

Jalgpallifanaatikud võtavad mu siinset sõnavõttu küllap kallaletungina nende lemmikalale. Kuid põhiteema ei ole siin jalgpall, mis, vaadake ometi tõele näkku, on suhteliselt suurest harrastajate ja pealtvaatajate arvust hoolimata ülekajastatud ja -tähtsustatud, kui vaatate Eesti meeste ja naiste koondise järjest langevat taset (maailmas vastavalt 100. ja 99.) ning Eesti klubide lüüasaamisi Euroopa turniiride avaringides. Üleelusuuruseks räägitud-näidatud Eesti jalgpall on omas kontekstis isegi kehvem kui Eesti naiste võrkpall, tilluke ala, mille koondis jõudis EM-finaalturniirile, kuigi professionaalselt treenivaid naisvõrkpallureid on meil meesjalgpalluritega võrreldes käputäis.