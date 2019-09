Tallinna Tehnikaülikooli ümber tekkinud skandaal illustreerib ilmekalt, miks läheb Eestis vaja välismaalastest juhte, spetsialiste, teadlasi ja muid väärtuslikke inimesi. Neil on vabadus öelda välja asju, mida siin üles kasvanud inimene endale lubada ei saaks, sest riskiks sootsiumist väljaheitmisega. See, kas hoiame vilepuhujaid au sees või peame neid kitujateks, on aga valik tuleviku ja mineviku vahel.

Paar nädalat tagasi lahvatanud TTÜ skandaali valguses tasuks Eestis tegutsevatel ettevõtetel, riigiasutustel ja muudel organisatsioonidel uue pilguga üle vaadata soovitused, mida meile välismaalt antud on. Kindlasti ei ole see juhus, et segaduse TTÜs paljastas just ameeriklane Keegan McBride.