On loomulik, et ootame Eestisse maailmatasemel tippspetsialiste erinevatest valdkondadest. Olgu tööstusse või teadusesse. Väikeriigil ei saagi olla võimekust koolitada või tekitada meile kohapeale kõiki parasjagu vajalikke tippajusid, kes ühiskonnale ja kultuurile oma panuse kaudu igati kasu toovad ja head teevad. Ükski riik ei ole nii rikas, et öelda ära neist, kes tõepoolest suurt ja hädavajalikku kasu toovad ning seeläbi meie ettevõttetele just rahvusvahelises konkurentsis eelise loovad.