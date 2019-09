Augusti lõpus avaldatud riigikontrolli raport täiskasvanutele mõeldud riiklikult rahastatud eesti keele õppe kohta toob välja mitmeid olulisi puudusi: keeleõppekorraldus on killustatud viie ministeeriumi vahel, koolituste hulk ei vasta vajadusele, terav puudus on kvalifitseeritud õpetajatest ning koolituste rahastamine on suuresti ebastabiilne ja projektipõhine. Puudub terviklik ülevaade täiskasvanute keeleõppe eesmärkidest, abinõudest, tegevuste tulemustest ja maksumusest.