Statistikaameti rahvastikuprognoosi põhjal on Eestis aastaks 2040 ülalpeetavate hulk kogu rahvastikust kasvanud nii suureks, et kolmandik tööl käivatest peaks üleval pidama kahte kolmandikku, kes ei tööta. Kui lisada veel maksud muu riigiaparaadi ülal pidamiseks, siis praeguse süsteemiga jätkamisel saaks aastal 2040 iga tööl käidud nädala eest esmaspäevase palga endale, aga ülejäänud nelja päeva palk tuleb riigi kaudu ära anda. Ilmselgelt ei ole see jätkusuutlik.