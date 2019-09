Teine pensionisammas ei ole loodud investeerimisfirmade omanikele kasumi teenimiseks, vaid ikka nende inimeste huvides, kes on teise samba raha tegelikud omanikud, kirjutab Isamaa peasekretär Priit Sibul vastuseks suurinvestor Kristjan Kaldale.

Investeerimisfirma Baltcap asutaja Kristjan Kalda intervjuus « Suurinvestor: pensionireform saadab eestlased miiniväljale » on mitu suurt valet, mis võivad inimesi eksitada. Seepärast soovin need Isamaa erakonna nimel selge sõnaga ümber lükata.

Esiteks ei ole Isamaal plaanis teist pensionisammast lõhkuda ega lammutada, nagu väidab Kristjan Kalda. Vastupidi, teine pensionisammas jääb ka tulevikus alles. Suurim muutus senisega on see, et inimestele avanevad täiendavad võimalused enda raha kasutamiseks ja investeerimiseks, kui nad seda soovivad. Samuti saavad inimesed õiguse pärast teisest sambast lahkumist sellega uuesti liituda, kui nad seda soovivad. Võimalusi tuleb juurde, mitte ei jää vähemaks, ja teine sammas ühe rahakogumise võimalusena jääb alles.