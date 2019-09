Kultuuriminister süüdistab 29. augusti Postimehes kõrgkoole üldisemalt ja rahvusülikooli konkreetselt alaväärsustundes, mille väljenduseks on püüd minna üle ingliskeelsele õppele. Ma usun, et selline süüdistus ei puuduta valusalt mitte üksnes mind, vaid paljusid inimesi ülikoolis, kes eesti keelt, eestikeelset õpet ning Eesti ühiskonna teenimist oluliseks peavad.

Tartu Ülikool on rahvusvaheline rahvusülikool. See tähendab ühest küljest seda, et lööme kaasa maailma tippteaduses, mis muu hulgas kätkeb ka maailma parimate õppejõudude ja üliõpilaste kaasamist. On loomulik, et see töö – publikatsioonid, õpetamine, omavaheline koostöö – toimub peamiselt inglise keeles.