EELK peapiiskop Urmas Viilma FOTO: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Tundub, et praegu ei lähe vaja üksnes ühiskonna insenere, vaid sillaehitajaid, kes ühendavad erinevaid ühiskonnagruppe, maailmavaateid ja arvamusi, kirjutab EELK peapiiskop Urmas Viilma oma teadmistepäeva pöördumises.

Armsad õpilased, lapsevanemad, õpetajad – kogu koolirahvas!

Moraalselt õigete otsuste ja valikute aluseks ühiskonnas on head ja usaldusväärsed teadmised nii nähtavast kui nähtamatust maailmast. Sellele pinnasele ehitab iga noor inimene oma väärtuste hoone – oma elu.

Just koolieas saadud teadmised ligimesearmastusest saavad hooliva ja armastava ühiskonna ehitusmaterjaliks, mida on kasutatud Jumala palgest peegeldunud inimnäolise maailma rajamiseks. Seepärast peab iga uus põlvkond jätkama kindlale väärtusvundamendile toetuva ühiskonna ülesehitamist. Võiks öelda, et koolist ootame kõige rohkem ajatutele väärtustele toetuvaid häid teadmisi ja oskusi ühiskonna inseneriks saamisel.

Ümbritsevat kogedes, kõike vaadeldes ja kuulates tundub aga, et praegusel hetkel ei vaja me lihtsalt ühiskonna insenere. Kõige rohkem on meil vaja sillaehitajaid. Erinevate arvamuste, arusaamiste ja maailmakogemise kaldad eemalduvad teineteisest üha suurema kiirusega ning üha laienev kuristik seal vahel ähvardab neelata meid kõiki.

Me vajame hädasti sildu! Hoolimise ja armastuse sildu. Tähelepanu ja märkamise sildu. Andekspalumise ja andeksandmise sildu. Sildu, mis ühendavad erimeelsuste kaldaid, ületavad süüdistamiste ja sildistamiste kuristikke ning toovad inimesi kokku. Siis pole vaja enam püüelda koolide ja kodude, tänavate ja parkide, koosolekusaalide ja kabinettide poole, mis on kiusamisvabad, sest sillad meie ümber, meie sees ja meie vahel on ületanud igasuguse kiusu ja tüli.

Armsad kooliteel alustajad ja jätkajad, kõik noored sillaehitajad! Maailmas ei ole kunagi liiga palju sildu. Seepärast õppige ka algaval kooliaastal oma õpetajatelt, oma kaasõpilastelt, oma vanematelt, vanavanematelt ja ristivanematelt, kuidas rajada kindlaid, kõrgeid ja püsivaid sildu erinevate ühiskonnagruppide, maailmavaadete, arvamuste – kõigi inimeste vahele. Teie ei ole mitte ainult meie tulevik, vaid esmalt meie olevik. Teie kõik olete meie tänane mure ja rõõm, armastus ja hool, lootus ja usk.