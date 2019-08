Vene vägede väljaviimise hinnaks oli hulga sõjaväepensionäride siiajäämine, ent ilma selleta ei oleks me praeguses julgeolekukeskkonnas, kirjutab sõjamuuseumi direktor Hellar Lill.

Eesti iseseisvuse taastamise ajaks, 1991. aasta augustiks oli siia jäänud ligi 35 000 Nõukogude sõjaväelast ja 570 objekti. Septembris teatas NSVLi kaitseminister lennuväemarssal Jevgeni Sapožnikov, et üksuste väljaviimisega Balti riikidest alustatakse 1994. aastal, kui on lahendatud vägede Ida-Euroopast lahkumise küsimused, ja see kestab umbes viis aastat. 3. oktoobril sõlmisid Eesti valitsusjuht Edgar Savisaar ja Sapožnikov lepingu, millega Nõukogude Liit lubas mitte tuua Eestisse uusi vägesid ega täiendada siinsete üksuste isikkoosseisu uute ajateenijatega.