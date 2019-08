Odaviskaja Magnus Kirt tõestas senise hooaja tähtsaima võiduga, et suudab pingelised olukorrad enda kasuks kallutada.

29-aastase Tõrvast pärit odaviskaja hooaeg on olnud märkimisväärne. Ta on oda kätte võtnud 13 võistlusel ning neil kõigil poodiumile jõudnud. Kümnel juhul lausa võitnud. Neist viimane, neljapäeval Zürichis teenitud Teemantliiga võit on Kirdi hooaja kaalukaim.