Räägitakse, et Apple'i peakorteris Cupertinos on salajane tuba, kus hoitakse seda maagilist tolmu, mida uuetele iSeadmetele peale puistata ja need tarbija jaoks vastupandamatuks muuta. Pikki aastaid oli selle toa võti Apple'i peadisaineri Jonathan Ive'i taskus. Kai Lobjakas kirjutab, kust see disainikeel alguse sai.