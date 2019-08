Lasteaialapsed õues. Pilt on illustreeriv.

12. augusti Postimehe artiklis «Koht lasteaias ärgu olgu defitsiitkaup» juhib Soraineni advokaadibüroo jurist Illimar Pärnamägi õigustatult tähelepanu tõsisele probleemile seoses lasteaiakohtade kättesaadavusega. Kuigi koolieelse lasteasutuse seadus paneb omavalitsustele kohustuse luua vanemate soovil kõigile poolteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on selle valla või linna territooriumil ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses, ei suuda vähemalt Tallinna ja enamiku selle rõngasvaldade peetavad lasteasutused seda kohustust täita.

Kui vanem soovib pärast vanemapuhkuse lõppu lapse poolteiseaastaseks saamisel tööle naasta, siis on vähetõenäoline, et ta saab lapsele koha munitsipaallasteasutuses. Kuna kohalikud omavalitsused ei loo piisaval hulgal sõimerühmi, ei ole enne lapse kolmeaastaseks saamist väga suurt lootust munitsipaallasteaias kohta saada ning ainus lahendus perele on eralastehoid või -aed.