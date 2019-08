Progressi mõistet, sarnaselt meie üldhoiakuga, iseloomustab kahesus: ühelt poolt oleme viimased, niisiis targemad ja vahest ka paremad oma eelkäijaist, kuid ühtaegu oma olukorraga ei tarvitse me alati rahul olla; alatasa tundub, et elame kui mitte allakäigu-, siis vähemasti üleminekuajal, ning et kriis, kui ta just käes ei ole, on vähemasti lähenemas: kujutlus vanast heast ajast saadab täiuslikku tänapäeva lakkamatult.