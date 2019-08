Erakondade toetusuuringud annavad meile informatsiooni poliitiliste arengute ja positsioonide kohta, ent kui neid soovmõtlemisega tõlgendada, on nad sama head kui kohvipaksu pealt mineviku seletamine või tuleviku ennustamine, kirjutab politoloog Martin Mölder (TÜ).

2011. aasta valimistel tegid sotsiaaldemokraadid oma rekordtulemuse, saades 17,1 protsenti häältest. See oli nende tipphetk, mis ei kestnud aga ülemäära kaua. Vaatamata sellele, et aasta hiljem oli sotside toetus tõusnud 30 protsendi ligi (2012. aasta märtsis 30 protsenti Emori küsitluse kohaselt ning sama aasta viimastel kuudel 28 protsenti nii Emori kui Turu-Uuringute ASi küsitluste järgi), said nad 2015. aasta valimistel 15,2 protsenti ja käesoleval aastal vaid 9,8 protsenti häältest. Vahepealne hüpe kolmekümne ligi ei tähendanud midagi. Tegelikult oli rekordiliselt kõrge toetus valimistevahelistes reitingutes hoopis sotside pika ja järjepideava toetuse languse algus.