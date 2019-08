Ivan Makarov FOTO: Erik Prozes/Postimees FOTO: Erik Prozes/Postimees

Meil kurdetakse, et keeleõpetajad on kehvad, keelekursused kallid, tasuta keelekursusi vähe jne. Varsti nõutakse, et tasuta keelekursustel käimise eest makstaks veel pealegi, ja ka siis leitakse niikuinii põhjus, miks ikka eesti keelt ei osata, kirjutab kolumnist Ivan Makarov.



Üks siia kolinud vene teisitimõtleja tunnistas, et eesti keel on raske, ja leidis, et üleüldse peaksid eestlased ja lätlased ise vene keele ära õppima, sest tal endal on palju tööd.