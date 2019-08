«Vaieldamatult on Swedbankiga seotud rahapesuskandaal kahjustanud nii panga kui ka Eesti riigi mainet.» FOTO: Janerik Henriksson/Scanpix/Scanpix Sweden

Vaieldamatult on Swedbankiga seotud rahapesuskandaal kahjustanud nii panga kui ka Eesti riigi mainet. Mainekahju on väga suur, kuid see on alles algus, kirjutab endine tippjuht, Eesti Panga nõukogu esimees (2008-2013) Jaan Männik.



Sel Rootsi pangal on kolm suurt probleemi ja muret. Esiteks on USAst tulnud kahjutasu nõudmise ähvardusi. Teiseks on rahapesuskandaal põhjustanud olukorra, kus aktsia hind on vaid 60 protsenti sellest, mis ta oli enne skandaali. Ning kolmandaks, mis kõige tõsisem: rahapesu on kriminaalne, mistõttu on rikutud panga mainet rahvusvahelistel rahaturgudel.