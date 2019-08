Kui Tartu politseiüksuse juht jääks altkäemaksuga vahele, kas siis hakkaks kõlama jutt, et «ega teisti ei saagi – baasrahastus on väike ja mehi on vaja kuidagi motiveerida, muidu lähevad erasektorisse»? Ei hakkaks. Sest «raha on vähe» ja susserdamine on kaks eri probleemi. Kõik on nõus, et politseinike palka tuleb tõsta, ja kõik on nõus, et altkäemaks ei ole põhimõtteliselt okei. Aga miks on ülikoolides kuidagi teisiti?