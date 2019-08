Kui meie poliitikas on üks pool, kes välistab jagatud väärtuste miinimumi, siis võibki juhtuda, et need, kes varem sellega ei nõustunud, hakkavad Reformierakonna mõõdukat poliitilist korruptsiooni taga igatsema, kirjutab kolumnist Andres Herkel.

Uuringud kinnitavad, et Reformierakonna toetus on tõusnud mägedele. Pole ühtegi märki, et see võiks kukkuma hakata. Milles asi? Ilmselt on meil hulk kriitilisi valijaid, kes ei samasta end ühegi erakonnaga, kuid otsustavad valimistel või küsitlusele vastates selle järgi, milline valik võiks nende meelest olla kõige vähem halb. Tuttavatega poliitikast kõneldes kohtan üha enam neid, kes ütlevad, et pole varem Reformierakonda toetanud, aga kui see lõputu õudus edasi kestab, ei jää ju muud üle.