Nendel, kes pole teadlased, on väga lihtne hukka mõista projektirahaga skeemitamist Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudis. Kindlasti on seda raske õigeks mõista. Aga teadlastel on toimunu põhjusi üsnagi lihtne mõista – see tähendab, neist aru saada.