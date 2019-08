Tsentristid on kaotanud usalduskrediidi, kuid pole ka ühtegi teist erakonda, mis oleks valmis pakkuma Eesti venelastele lahendusi spetsiifilistele rahvuslikele probleemidele. Nii ongi, et Jüri Ratas on juba kaotanud Euroopa austuse, aga ka venekeelsete valijate toetuse Eestis. Kuid see ei ole loo lõpp, kirjutab endine keskerakondlane Nikolai Degtjarenko.