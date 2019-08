Raha. Foto on illustreeriv

Tsaarirubladest aastani 2011 on eestlase rahakott näinud kaheksat erinevat rahatähte. Nii mitmel korral on meie esivanemate tööd ja vaeva nullitud. Kas nüüd on aeg uskuda ja usaldada, küsib lugeja Margit Õkva.