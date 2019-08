Tuleb aru saada, et läänemaailma manitsused saastamisest hoiduda kõlavad mujal paratamatult õõnsalt, et mitte öelda silmakirjalikult – omal ajal saadi ju ise niimoodi rikkaks. Samuti ei tohi ära unustada nõudlust, mida vihmametsa alt välja põleva maaga rahuldatakse. Lõuna-Ameerika on muutunud energia- ja toidunäljas Hiinale – aga mitte ainult talle – ülioluliseks tarnijaks ning nõnda leitaksegi seal, et mida rohkem maad maapähkli, sojaoa või muu sellise alla panna, seda kasulikum see on, sest küll kogu see toodang ära ostetakse. Ja ostetaksegi!