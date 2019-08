Kui suurem osa Eesti noorkorvpalluritest on samasuguse suhtumisega nagu U18 koondise liider Kerr Kriisa, tõotab korvpallikoondise tulevik tulla helge.

18-aastasele Kriisale on koondise esindamine auasi. Tema koduklubi Kaunase Žalgiris soovis, et noormees jätaks nõrgema tugevusgrupi EM-turniirile minemata ja valmistuks hooajaks klubi juures. Kriisa kauples end ikkagi koondisesse. Täna ta kahetseb seda.

Miks? Sest tema siht on saada iga päevaga paremaks mängijaks. Seda on võimalik teha ainult professionaalses keskkonnas, kus sportlane tunneb, et tema eesmärki toetatakse. Paraku suutis U18 koondise ning äsja korvpalliliidu spordidirektoriks määratud Indrek Visnapuu end teel turniirile purju juua ja oma käitumisega mängijates ebamugavust tekitada.