Ülikoolis õpetati juristidele kindlasti loogikat. Kuhu see on jäänud? Või siis kasvatavad meie ülikoolid tõepoolest «hobusevargaid», küsib kultuuripsühholoog Linnar Priimägi Tarandi-Vooglaiu 2000 euro kaasuse kohta.

Riigiprokuratuuri määruse järgi «ei ole Indrek Tarand kinnitanud, et ta on 2000 euro uus omanik. Indrek Tarandi väljaütlemist ERRi portaalis («Kui kõigeväeline Jumal on otsustanud õndsa Varro käe läbi minu kontole raha asetada, siis ma mitte ei lükka seda kiuslikult tagasi, vaid võtan tänumeeles vastu») ei pea riigiprokuratuur tõsiseltvõetavaks manifesteerimistahte avalduseks, vaid retooriliseks kalambuuriks, millega Indrek Tarand ei kuuluta ennast raha omanikuks» (Delfi, 19.08.2019).