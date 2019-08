Aga ma ei mäleta, et keegi oleks tundnud hirmu. Pigem valitses laulupeolaadne meeleolu, mida ei rikkunud ka ummikute ebamugavused. See oli hetk, kui rahvas tunnetas oma jõudu ja ühtsust ning teadis, et vähemalt lätlased ja leedulased on meiega.