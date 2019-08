Harva on inimesed sedavõrd põhimõttekindlad ning valmis tulema oma nime ja näoga üldsuse ette probleemiga, millega seoses neil on nii palju kaotada. McBride riskis doktorikraadi, võibolla ka karjääriga. Tema eeskuju inspireerib teisi tegema seda, mis õige.

«Kui inimene ütleb mulle, et ta tahab säilitada konfidentsiaalsust, siis ma saan võtta kaudse vihje ja lasta seda siseauditil kontrollida. Kui vihje oleks olnud konkreetne, oleks saanud konkreetselt kontrollida,» väitis Aaviksoo eile pressikonverentsil. Ei vaja ütlemist, et see jutt ei kõla tegeliku olukorraga kokku. Rektor ei pruukinud seda nende sõnade lausumise hetkel teada või aduda, aga mängides seletusele, et allikas ei suuda oma juttu tõendada, tegi ta McBride’i puhul ülimalt vale otsuse.